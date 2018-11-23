مدريد تطالب لندن بتعهّد "خطي" في ملف جبل طارق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدولة الإسباني للشؤون الأوروبية لويس ماركو أغيريانو مصافحا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه في بروكسل في 18 سبتمبر 2018

طالب وزير الدولة الإسباني للشؤون الأوروبية لويس ماركو أغيريانو الجمعة لندن بتعهّد "خطي" في ملف جبل طارق قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها الأحد للمصادقة على اتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهددت إسبانيا بعرقلة المصادقة على الاتفاق الذي ينظّم انفصال المملكة المتحدة عن التكتل في حال لم تعترف بريطانيا "خطيا" بحق النقض الإسباني في قضية تحديد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجيب البريطاني المتوسطي.

وقال الوزير الإسباني "لقد طالبنا بأن ينشر البريطانيون هذا النص قبل انعقاد المجلس الأوروبي الأحد".

ولدى سؤاله عن مشاركة رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز الأحد في القمة الطارئة، رد الوزير الإسباني "سيحسم قراره (...) عندما يصدر الإعلان البريطاني مكتوبا".

وتريد إسبانيا الاحتفاظ بما تعتبره حقها في التفاوض الثنائي مع بريطانيا حول مصير جبل طارق، ما يعطيها عمليا حق النقض في هذه القضية.

والخميس كرر سانشيز تهديده بعرقلة الاتفاق حول بريكست إذا لم يتضمن بشكل واضح منح مدريد حق الاعتراض في المفاوضات المقبلة حول جبل طارق، الجيب البريطاني الواقع جنوب اسبانيا والذي تطالب مدريد بالسيادة عليه، وذلك في أعقاب محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكتب سانشيز على تويتر "مواقفنا ما زالت متباعدة جدا. حكومتي ستدافع عن مصالح إسبانيا. وإذا لم يحصل تغيير سنستخدم حقنا في تعطيل بريكست".

ومن لندن ردّت الجمعة متحدّثة باسم ماي بالقول "لا نية لدينا لإعادة فتح ملف اتفاق الخروج لكننا سنبحث مع حكومتي جبل طارق ومدريد علاقتنا المستقبلية".