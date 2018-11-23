تريد أن تصبح نباتيا؟.. اعرف النظام الغذائي الصحيح

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إذا كنت تريد أن تصبح نباتيا، فهناك بعض الاعتبارات التي عليك الأخذ بها، حيث هناك العديد من الفوائد الصحية التي ثبت فعاليتها من خلال اتباع نظام غذائي نباتي

دائما ما يقال إن اتباع نظام غذائي نباتي هو أفضل لصحتك، وربما قرأت عن المشاهير الذين اتبعوا هذا النظام وفقدوا الوزن أيضا، وهنا تثار التساؤلات حول أن التخلي عن تناول اللحوم يفقد الوزن حقا ويساعدك على العيش لأطول فترة؟ ولكن قبل كل شيء هناك نوعان أساسيان من النظام الغذائي النباتي lacto-ovo و vegan، ففي الفئة الأولى يمكنك تناول المنتجات غير الحيوانية كالفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والصويا وما إلى ذلك، كما يمكن تناول المنتجات الحيوانات الفرعية مثل الزبادي والبيض، لكن لا يأكل Vegans أي منتجات حيوانية على الإطلاق وذلك حسبما ذكر موقع WebMD.

اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون أفضل من الناحية الغذائية من أي طريقة أخرى لتناول الطعام، كما يمكن أن يكون هذا النظام من الطرق الصحية لتناول الطعام، فالأغذية النباتية محملة بالمغذيات لحماية الصحة، وليس الهدف الرئيسي من النظام الغذائي النباتي فقدان الوزن، خاصة إذا كنت تتناول الطعام في المطاعم في كثير

اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون أفضل من الناحية الغذائية من أي طريقة أخرى لتناول الطعام، كما يمكن أن يكون هذا النظام من الطرق الصحية لتناول الطعام، فالأغذية النباتية محملة بالمغذيات لحماية الصحة، وليس الهدف الرئيسي من النظام الغذائي النباتي فقدان الوزن، خاصة إذا كنت تتناول الطعام في المطاعم في كثير من الأحيان. إذا كنت نباتيا، أهم شيء عليك التركيز عليه الحصول على العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البروتين، والأحماض الدهنية، والحديد، والزنك، واليود، والكالسيوم والفيتامينات D وB-12، كما أن البروتين ضروري لبناء كتلة العضلات، والدور الأميني، ومكافحة الأمراض والشفاء، لذلك تأكد من أنك تحصل على البروتين في كل وجبة على مدى اليوم لامتصاص مثالي. أما إذا كنت تريد أن تصبح نباتيا، فهناك بعض الاعتبارات التي عليك الأخذ بها، حيث هناك العديد من الفوائد الصحية التي ثبت فعاليتها من خلال اتباع نظام غذائي نباتي، ولكن فقط إذا كنت تقوم بذلك بشكل صحيح، ولا تستبدل اللحوم بمنتجات نباتية مُجهزة أو عالية الدهون. - نصائح للنباتيين 1- يحتاج جميع النباتيين إلى ضمان حصولهم على التغذية الكافية، لذا فمن المستحسن شراء كتاب عن كيفية اتباع نظام غذائي نباتي، أو استشارة أحد خبراء التغذية لتحديد ما تبدو عليه أيام الوجبات القليلة، وكن على دراية بكمية نظامك الغذائي من المكسرات كمصدر للبروتين، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. 2- يجب أن تحصل على ما بين 20 و30 جرامًا من البروتين لكل وجبة، لذلك عليك تناول آلاف السعرات الحرارية التي تستحق شيئًا مثل المكسرات للحصول على كمية البروتين التي تحتاجها لتكون صحية، فإنها أطعمة صحية، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، لذا تأكد من تناول نظامك الغذائي بمجموعة متنوعة من البروتينات النباتية. 3- ركز على تناول الأطعمة الغنية بالحديد، فإنه الناقل للأكسجين في الدم، ومصادره الحديد تشمل حبوب الإفطار المدعّمة بالحديد، والسبانخ، والفاصوليا، والبسلة السوداء، والعدس، وخبز القمح الكامل، والبازلاء، وبعض الفواكه المجففة كالمشمش المجفف، والبرقوق، والزبيب. 4- يستخدم الكالسيوم لبناء العظام والأسنان والحفاظ على قوة العظام، وتتضمن مصادر الكالسيوم للنباتيين حليب الصويا المدعم بالكالسيوم، وحبوب الإفطار المدعمة بالكالسيوم وعصير البرتقال، وبعض الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة، كما تختلف كمية الكالسيوم التي يمكن امتصاصها من هذه الأطعمة. 5- الزنك ضروري للكثير من التفاعلات الكيميائية الحيوية ويساعد أيضا على عمل جهاز المناعة بشكل صحيح، وتشمل مصادر الزنك للنباتيين أنواعا عديدة من الفاصوليا، وحبوب الإفطار المدعمة بالزنك، وبذور القمح، وبذور القرع. 6- تم العثور على فيتامين B12 في المنتجات الحيوانية وبعض الأطعمة المدعمة، حيث تتضمن مصادر فيتامين B12 للنباتيين منتجات الحليب والبيض، وحبوب الإفطار وحليب الصويا والبرجر النباتي والخميرة الغذائية. حاول اتباع الطرق الصحيحة في نظامك الغذائي لكي لا يفقد جسمك أي عناصر وفيتامينات ومعادن يحتاجها وبعدها تلوم نفسك كثيرا.

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