انت الان تتابع حماية المستهلك يحذر من خديعة الـ«بلاك فريداي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ م

حذر اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الجمعة، المواطنين من العروض الوهمية التى يعلن عنها البعض فيما يسمى " البلاك فريداي" مطالبهم بالتأكد من سعر المنتجات قبل وبعض العرض لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة، لافتا الى تشكيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط اى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار او جودة المنتجات. وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات اليوم، ان إدارة التحريات بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق والمولات.

وتابع: "لابد المواطن يتأكد من عروض أسعار المنتجات المعلنة وأنها نفس الاسعار الحقيقية التى تطرح لجموع المستهلكين، وأيضا التأكد من عدم قيام البعض برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقي ثم يقوم بعمل خصم عن المعلن عنه، بهدف خداع المستهلك وتضليله للإقبال على شراء المنتجات بعروض وهمية، لافتا الى انه لن يتم