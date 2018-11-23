الان تتابع باكستان.. ارتفاع ضحايا التفجير الذي استهدف سوقا إلى 32 قتيلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع، اليوم الجمعة، في سوق بمنطقة أوركزاي شمال غرب باكستان إلى 32 قتيلا وأكثر من 30 مصابا وفقا لما أكدت السلطات الباكستانية.

وأوضحت مصادر طبية باكستانية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في مدينة كوهات القريبة، مشيرة إلى أن بين الجرحى حالات حرجة جدا.

من جانبها، أوضحت الشرطة الباكستانية، أن الانفجار تم تنفيذه بعبوة ناسفة تزن ثماني كيلوجرامات زرعها مجهولون في دراجة نارية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد عندما كان السوق مكتظا بالحركة.

ودان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وزعماء الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الانفجار في أوركزاي وعدوه عملا إرهابيا جبان، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية، في حين تواصل أجهزة الأمن التحقيق للبحث عن المسلحين الذين نفذوا الانفجار.