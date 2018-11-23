الان تتابع منصات إعلام القوات المسلحة اليمنية تتعرض لقرصنة إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تعرض منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي لعمليات قرصنة، متهما وقوف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خلف ذلك الهجوم.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان اليوم الجمعة، أنه في تمام الساعة 8:05 من صباح اليوم الجمعة 23/11/2018م تعرضت صفحات المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على (فيس بوك، تويتر، يوتيوب) لعمليات قرصنة، إضافة إلى صفحة نائب مدير المركز المقدم صالح القطيبي، معلنا تعليق العمل في الصفحات المذكورة حتى إشعار آخر.

وأكد المركز أنه يخلي مسؤوليته عن كل ما سينشر عبر تلك الصفحات ابتداءً من التاريخ المذكور، مجددا تأكيده لأبناء الشعب اليمني والرأي العام المحلي والعالمي أن محاولات المليشيات الحوثية لإسكات صوت الحقيقة لن تثنيها عن مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش الوطني اليمني والمقاومة الباسلة حتى استعادة مؤسسات الدولة ودحر المليشيات الحوثية وأذنابها من كل شبر في اليمن.