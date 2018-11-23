خالد بن سلمان : المملكة تعتز بعلاقاتها المتميزة مع شقيقتها الإمارات

أكد سفير السعودية لدى واشنطن، الأمير، خالد بن سلمان، إعتزاز المملكة العربية السعودية بعلاقاتها المتميزة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة .

جاء ذلك في تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، ورصدها موقع (الخليج 365) .

وقال خالد بن سلمان، أن علاقات التعاون بين السعودية والمملكة تشهد تعاوناً غير مسبوق في كافة المجالات، وتجمعنا روابط الأخوة والمحبة والمصير المشترك.

وجاءت تغريدة الأمير خالد بن سلمان، على خلفية زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في إطار جولة خارجية تشمل عدد من الدول العربية والغربية .