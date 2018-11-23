رئيس الفيفا يعرب عن قلقه من قدرات قطر في تنظيم كأس العالم 2022

ظهر ” جياني إنفنتينو ” الرئيس الدولي لاتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، غير واثق من قدرة قطر على تنظيم كأس العالم في نسخة 2022، وذلك عقب زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 دولة.

وقال” إنفنتينو ” في تصريحات صحفية: إن مشاركة المملكة والبحرين والإمارات في استضافة مباريات كأس العالم، قد تُسهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء المقاطعة العربية لقطر، والتي تستمر منذ ما يقرب من عام ونصف.

وأصر ” رئيس الفيفا ” ، على زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 خلال النسخة القادمة من كأس العالم، وهو الأمر الذي لا تستطيع قطر تحمله، لا سيما وأنها لا تملك سوى 8 ملاعب فقط مُجهزة لاستضافة البطولة الدولية الكبرى.

وأوضح ” إنفنتينو ” ، لقد شهدنا أيضًا مع تقديم العطاءات لعام 2026، منح الحق في تنظيم كأس العالم لثلاث دول ” الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك ” والتي أعتقد أيضا أنها لا تملك أفضل العلاقات السياسية أو الدبلوماسية.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس اللجنة المنظمة لوكالة فرانس برس AFP ، أن قطر تدرس عروضًا من دول أخرى لاستضافة 48 فريقًا خلال نهائيات كأس العالم 2022، لكن لم يُتخذ قرار بعد ” .