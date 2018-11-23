محامي "الممثلة الإباحية" في ورطة.. ودانيلز تدخل على الخط

دبي - بواسطة محمد فارس ذكرت الممثلة الإباحية الأميركية، ستورمي دانيلز، أنها ستحتفظ بحكمها إلى حين ظهور الحقيقة بشأن مزاعم "التعنيف" التي تلاحق محاميها، مايكل أفيناتي.

وقالت دانيلز، خلال كلمة ألقتها في جامعة أكسفورد "ما أستطيع قوله هو أن الاتهامات هي حاليا مجرد مزاعم وسأحتفظ بحكمي إلى حين ظهور الحقيقة.. آمل أن يقوم الجميع بنفس الأمر".

وتابعت "لكن إذا تبين أن هذه المزاعم صحيحة، فسأبحث بالتأكيد عن محام جديد، لأنني لا أستطيع التغاضي أو دعم شخص سيء".

وقبل أيام، أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها ألقت القبض على المحامي مايكل أفيناتي، الذي يمثل دانيلز في معاركها القانونية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاشتباه في ضربه امرأة بمبنى سكني.

ووفق ما ذكر موقع "ذا ديلي بيست"، فإن أفيناتي ينفي التهمة الموجة إليه، إذ قال "لم أضرب امرأة من قبل ولن أضرب أبدا أي امرأة". © Getty أفيناتي ينفي التهمة الموجة إليه

وذكر الموقع، نقلا عن أحد المتحدثين باسم الشرطة، أن الضحية شابة تشتغل في مجال التمثيل وتبلغ من العمر 24 سنة، مشيرا إلى أنها كانت "تعاني من إصابات ظاهرة حين تقدمت بالشكوى".

وكانت دانيالز فجرت فضيحة قبل أشهر، حين زعمت أنها كانت على علاقة جنسية بالرئيس الأميركي عام 2006، إلا أن ترامب نفى هذه الاتهامات، على الرغم من أنه أقرّ بأن محاميه السابق مايكل كوهين عوّض الممثلة الإباحية بمبلغ تم دفعه لها، بموجب اتفاق سري قبل الانتخابات الأميركية.