شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس خارجية النواب" يشارك فى المنتدى البرلماني الأول بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر في المنتدى البرلماني الأول المقام حالياً بالعاصمة الإيطالية روما بمناسبة انعقاد منتدي روما للحوار المتوسطي في دورته الرابعة ، ويمثل القاهرة - وفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، برئاسة النائب كريم درويش، و يضم الوفد النائب حسام العمدة، وكيل اللجنة، وذلك بدعوة من ڤيتو بتروتشيلي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، ومارتا جراندى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الإيطالي ، ويهدف المنتدى، إلي إشراك رؤساء ومسئولي لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات الوطنية لدول المتوسط في نقاش رفيع المستوي وتبادل الخبرات والأفكار حول عده موضوعات تُشكل التحديات المُشتركة بالمنطقة، ودور البرلمانات الوطنية في خلق حلول لمواجهة هذه التحديات.

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