رويترز: إيران تحتجز سفينة صيد سعودية

ذكرت وكالة رويترز البريطانية، في نبأ عاجل لها، أن إيران احتجزت سفينة صيد سعودية. ونقلت رويترز عن وكالة أنباء ميزان الإيرانية اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة صيد سعودية واعتقل طاقمها. وقال مسؤول محلي في مدينة بوشهر الساحلية الإيرانية للوكالة الإيرانية، إن سبب الاحتجاز قيد التحقيق، ولم يوضح جنسية أو عدد أفراد الطاقم المحتجزين

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