النيابة العامة التركية تتهم "غولن" بالوقوف وراء اغتيال السفير الروسي

اتهمت النيابة العامة التركية منظمة "​فتح الله غولن​" بالوقوف وراء جريمة اغتيال السفير الروسي لدى ​أنقرة​ ​أندريه كارلوف​، واصفة الجريمة "بالعمل الاستفزازي ضد العلاقات الروسية التركية".

وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة، وعقوبات سجن بفترات مختلفة على 28 مشتبها فيه، بينهم زعيم المنظمة "فتح الله غولن".

ووجهت النيابة العامة تهما ضد المشتبه فيهم، منها "انتهاك النظام الدستوري"، و"الانتماء إلى منظمة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة قتل بدافع الترهيب"، و"إطلاق النار بالسلاح لإشاعة الخوف، والذعر، والقلق".

وتعرض سفير ​روسيا​ لدى ​تركيا​ أندريه كارلوف في 18 كانون الأول 2016، لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور تم تنظيمه بالتعاون بين ​السفارة الروسية​ وبلدية جانقيا في أنقرة، ما أدى إلى مقتله.