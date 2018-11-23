سانا: الجيش السوري يرد بالصواريخ على قصف المجموعات المسلحة شمال حماة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من ​الجيش السوري​ ردت برمايات مدفعية وصليات صاروخية على هجوم نفذته مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "حراس الدين" الموالي لتنظيم "​جبهة النصرة​" من المنطقة منزوعة ​السلاح​ بالقذائف الصاروخية على مدينة صوران شمال مدينة حماة" . وأكدت "سانا" أن الهجوم الذي يعتبر خرقا لاتفاق سوتشي أدى إلى أضرار مادية فقط ولم تذكر وقوع ضحايا في صفوف المدنيين. وتعاملت وحدات الجيش السوري في وقت سابق مع محاولات تسلل مجموعات مسلحة باتجاه نقاط عسكرية في محيط بلدات لحايا ومعركبة والجبين والمغير ومعسكر بريديج ب​ريف حماة​ الشمالي بالوسائط النارية وأجبرت المسلحين على الفرار بعد إيقاع إصابات في صفوفهم.

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