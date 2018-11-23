أعلن وزير الثقافة غطاس خوري بعد لقائه السفير القطري ​محمد حسن جابر​ الجابر أن "التعاون قائم من خلال مشروع مشترك بين لبنان وقطر، وهو مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية، حيث قدمت دولة قطر هبة لدعم المشروع الذي أشرف على نهايته، ونحن في الواقع نتحضر للافتتاح الرسمي لهذ الصرح الثقافي برعاية فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يوم الثلثاء في 4 كانون الاول 2018 في المقر المخصص للمكتبة الوطنية في ​الصنائع​".

شكرا لقرائتكم خبر عن خوري: افتتاح المكتبة الوطنية في 4 ك1 في الصنائع بهبة قطرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .