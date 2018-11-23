السفير اللبناني بالسعودية: هناك حاجة لتحصين لبنان داخلياً وخارجياً

أكد ​السفير اللبناني​ في السعودية فوزي كباره في كلمة له خلال الإحتفال الذي أقامه بمناسبة الذكرى 75 لعيد الاستقلال،على "عمق ​العلاقات اللبنانية السعودية​"، ونوه بالدور الذي تلعبه السعودية في مساندة لبنان عبر مسيرة امتدت لأكثر من 75 عاما من العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين. كما أكد على الحاجة لتحصين لبنان من الداخل والخارج على حد سواء ليبقى في ضمير الدول الصديقة عموما و​الدول العربية​ الشقيقة خصوصا، إلى جانب إبقائه في ضمير وقلب كل مغترب لبناني في مختلف بقاع العالم.

وعلى صعيد تطورات الوضع الحالي على الساحة اللبنانية، أعرب السفير كبارة عن ثقته بأنها، وفور تشكيل الحكومة الجديدة وإنجاز بيانها الوزاري، سوف تباشر بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، آخذة بعين الاعتبار مقررات مؤتمر "سيدر" بغية تحويل ​الاقتصاد اللبناني​ من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج؛ مشيراً إلى أن لبنان يمتلك موقعاً مميزاً وانفتاحاً ثقافياً وتجارياً على العالم، ولدى أبنائه أكثر من دليل على تفوقهم ونجاحهم في كافة أنحاء العالم. ولديه مؤسسات تعليمية مشهود لها، وقطاع مالي عريق متين وفاعل.