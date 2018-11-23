مواطن ادعى لدى مخفر جبيل أن شابا وفتاة سرقا محفظته وفرا إلى جهة مجهولة

إدعى احد المواطنيين لدى مخفر درك جبيل في ​قوى الأمن الداخلي​، أنه بينما كان يقوم ظهرا بتغيير اطار "بيك أب" يملكه على المسلك الشرقي لأوتوستراد ​البربارة​، حضرت ​دراجة نارية​ سوداء ومن دون لوحات على متنها شاب وفتاة مجهولا الهوية، عرضا عليه المساعدة، وقاما بسرقة محفظته الموضوعة داخل سترته في صندوق ال"بيك آب"، وفي داخلها 1500 ​دولار​ أميركي، وفرا إلى جهة مجهولة. وبوشرت التحقيقات لمعرفة السارقين.

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