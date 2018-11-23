الحزب الديمقراطي شارك بأعمال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار الصيني الع

شارك ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ممثّلًا بعضو المجلس السياسي للحزب محمد المهتار في أعمال ​الدورة​ الثانية لمؤتمر الحوار بين ​الحزب الشيوعي​ ​الصين​ي وأحزاب ​الدول العربية​ بمدينة هانجتشو عاصمة مقاطعة تشهجيانغ تحت عنوان"يد بيد لبناء عالم أفضل".

وفي كلمته أكد المهتار أننا " نتطلّع إلى دور أساسي للصين لإسقاط منطق الهيمنة والتسلّط والأحادية والتوسّع على حساب الشعوب، وهذا يستدعي بالدرجة الأولى إصلاح المنظمة الدولية العالمية التي تستخدمها بعض الدول لتحرفها عن مسارها التي وُجدت من أجله من أجل تحقيق غايات وأهداف سياسية ضد مصالح الشعوب المستضعفة، ولقد وقفت الصين دائمًا إلى جانب تصحيح هذا المسار." مشيرًا إلى أن "قضية العرب الأولى برأينا هي تحرير ​فلسطين​ ووقف الهيمنة الاستعمارية وتدخلاتها في شؤون دولنا".وسجّل من خلال كلمته إصرار العرب على النهوض بالأمة العربية ومواجهة مصيرها المحتوم من أجل "الوصول إلى نهضة قومية تحررنا من الأنظمة المتسلّطة علينا في الداخل ومن إرادات دولية متسلّطة علينا من الخارج مهما طال الزمن".