العربية: شرطة فرنسا تسيطر على رجل يقول إنه يحمل متفجرات بمدينة أونجي

ذكرت قناة "العربية" أن "​الشرطة الفرنسية​ سيطرت على رجل في مدينة أونجي يقول إنه يحمل متفجرات في حقيبته". ولفتت قناة BFM المحلية أن "الرجل طالب باستقبال حراك "السترات الصفر" في قصر الإليزيه"، مشيرة إلى أن "الشرطة تعرفت على الرجل بصفته معروفاً في تهريب المخدرات".

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