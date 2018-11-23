توقيف سوري في المطار لمحاولته تهريب 20 ألف حبة كبتاغون

أفادت معلومات صحافية أن "فصيلة التفتيشات في سرية ​مطار بيروت الدولي​ أوقفت أمس، المدعو ع. ق مواليد عام 1990، سوري الجنسية، بعد محاولته تهريب 20 ألف حبة ​كبتاغون​ مخبأة في ثماني علب شاي وذلك أثناء سفره إلى جدة على متن الخطوط الجوية اللبنانية. واحيل على فصيلة الضابطة الإدارية و​العدلية​ للتحقيق، حيث اعترف بتهريب ​حبوب الكبتاغون​. وبناء على إشارة ​القضاء​ المختص، تم توقيفه وإحالته على مكتب ​المخدرات​ المركزي".

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