حماية المستهلك يحذر المواطنين من عروض "البلاك فرايدي" الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

حذر اللواء دكتور راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين من العروض الوهمية التي يعلن عنها البعض فيما يسمى بـ"البلاك فريداي"، مطالبهم بالتأكد من سعر المنتجات قبل وبعض العرض لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة.

ولفت "عبدالعاطي" إلى تشكيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط اى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار او جودة المنتجات.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم، إن إدارة التحريات بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم حاليًا بتكثيف الرقابة على الأسواق والمولات والسلاسل التجارية الكبرى بالعديد من المناطق للتأكد من عروض أسعار المنتجات المعلنة، وأنها نفس الأسعار الحقيقية التي تُطرح لجموع المستهلكين، وأيضًا للتأكد من عدم قيام البعض برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقي، ثم يقوم بعمل خصم عن المعلن عنه بهدف خداع المستهلك وتضليله للإقبال على شراء المنتجات بعروض وهمية.

وشدد "عبدالعاطي"، أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين، وسيتم تحرير محاضر ضد أي شخص يقوم بعمل عروض وهمية وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن البعض يحاول انتهاج وسيلة تسمى بـ"البلاك فريداي" كوسيلة تسويقية تلجأ إليها بعض الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات، وقد انتقلت هذه الظاهرة إلى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الإلكتروني، مطالبا جموع المستهلكين بضرورة توخى الحذر من العروض والتأكد من الأسعار قبل وبعد العروض، والإبلاغ عن أية شكاوى أو معلومات لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

وذكر أن الجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة رقم الواتس آب 01281661880 "المواطن رقيب" أو تسجيل شكوى عن طريق الدخول على موقع WWW.cpa.gov.eg أو الصفحة الرسمية لجهازحماية المستهلك بمصر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك او من خلال تطبيق المحمول (حماية المستهلك).