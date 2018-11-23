باكستاني يقتل زوجتيه رميًا بالرصاص: "بيرغوا كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي)

أقدم باكستاني في مدينة لاهور الأثرية شرقي باكستان، على قتل زوجتيه رمياً بالرصاص؛ لوضع حد للثرثرة والاشتباكات اليومية بينهما، ومن ثم لاذ بالفرار.

وذكر موقع "إرم نيوز"، أن الأنباء الواردة من المنطقة أوضحت أن القاتل ويدعى محمد رياست الملقب باسم "جكا"، لم يتمكن من السيطرة على أعصابه عندما وقعت مشادة كلامية بينه وبين زوجتيه اللتين كانتا تعيشان معه في بيت واحد في ضاحية ستوكتله بمنطقة لاهور، ما دفعه إلى إخراج بندقيته الرشاشة وأردى زوجتيه قتيلتين رميًا بالرصاص.

من جانبها، أحالت الشرطة المحلية جثتي الزوجتين إلى المستشفى لإكمال الإجراءات الطبية والقانونية.

وأوضحت الشرطة، أن كلا الزوجتين بشرى بي (40 عامًا)، ونسرين (42 عامًا) فارفتا الحياة فورًا لإصابتهن بالطلقات العشوائية عن قرب، بينما لا يزال البحث جارياً عن الزوج الفار.