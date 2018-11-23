جثمان "الصيدلي المقتول" بالسعودية يصل مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل قوية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، جثمان الصيدلي الدكتور أحمد طه والذي لقى مصرعه إثر تعرضه لطعنات أثناء تواجده بمحل عمله بإحدى الصيدليات بالسعودية.

قالت مصادر بالمطار، إن الجثمان وصل على الطائرة المصرية القادمة من جدة حيث تم تشكيل فرق متخصصة من كافة الإدارات العاملة بالمطار لاستقبال الجثمان، وتسهيل إنهاء الإفراج عنه، ومتابعة التقرير الطبي المرافق له بالإضافة إلى تقديم كل الخدمات للمستقبلين من أقارب وأصدقاء وزملاء الشهيد.

وأكد عدد من أصدقاء الشاب، أن سيارة نقل الموتى ستنقل الجثمان فور الافراج عنه من مطار القاهرة لأداء صلاة الجنازة عليه في مسجد أبو المكارم، أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، ثم يتم الدفن بمقابر الغفير على أن يقام الأحد المقبل العزاء بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب مباشرة.