مساعد الرئيس يلتقي بالجالية السودانية ببكين

في إطار زيارة الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب لجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في اجتماعات الحوار السياسي بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب المؤتمر الوطني في دورتها الخامسة، وكذلك المشاركة في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية في دورته الثانية.

وفي ختام زيارته نظمت السفارة السودانية ببكين لقاءاً مع الجالية السودانية ببكين، حيث قدم خلال اللقاء بحسب وكالة السودان للأنباء تنويراً عن العلاقات السودانية الصينية وعن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، والجهود التي تبذلها الحكومة في كافة المناحي من أجل تنفيذ الإصلاحات التي أقرتها أجهزة الحزب والدولة، وكذلك تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيدا بدور السودانيين بالخارج، ومثمنا مشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن.

وخلال اللقاء؛ أشاد سفير السودان لدى الصين السفير أحمد محجوب شاور بالجالية السودانية ببكين، مشيرا الى أنها جالية نموذجية في تماسكها وتفاعلها الإيجابي لمصلحة

الوطن، مبينا أن اللقاء يأتي في إطار إشراك قيادة الدولة للسودانيين بالخارج في هموم وقضايا الوطن.

هذا وقد حضر اللقاء جمع من أعضاء الجالية السودانية والمبعوثين والطلاب والسودانيين العاملين بالمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في بكين.

يذكر أن الوفد ضم – بالإضافة للأستاذ أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية – عددا من أمناء الأمانات بحزب المؤتمر الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)