كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مقتل وإصابة 15 من الحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل وأصيب 15 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، بنيران الجيش الوطني في مديرية دمت شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد.

وذكرموقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش محاولة مجاميع من الميليشيا، للتسلل من سائلة الخب، ومنطقة المعرش، باتجاه، مواقع "حصمي"، و"الحريوة"، و"الجعيشة"، و"الحيد" جنوبي غرب مدينة دمت.

وتواصل قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، "التحالف العربي"، تقدماتها الميدانية في مديرية باقم شمال شرق محافظة صعدة، وسط معارك عنيفة تتكبد خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وأكد مصدر عسكري أن "قوات الجيش أحبطت محاولات الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع 9 من عناصرها جرح 5".

وذكر مصدر ميداني لـ "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت اليوم الجمعة، تبة "رمدان" وحصن "باقم" والقرى المحيطة، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيا التي لاذت بالفرار.

وأكد المصدر أن "المعارك أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر الميلشيا بين قتيل وجريح"، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وأوضح المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في المعارك، واستهدفت بغاراتها، تحصينات الميليشيا وتعزيزاتها، وكبدتها خسائر كبيرة.

ولفت المصدر أن قوات الجيش عثرت على عدد من مخازن الأسلحة التابعة للميليشيا، وسط استمرار المعارك التي يواصل فيها الجيش تقدمه المتسارع.