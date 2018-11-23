كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يدعو الديمقراطيين والجمهوريين للتعاون معاً من أجل تأمين الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتهم الرئيس أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين برفض التعاون معه بشأن مسألة حماية الحدود.
وفي الوقت نفسه، أبدى استعداداً قليلاً لتقديم تنازلات، خاصة فيما يتعلق بتعهده خلال الحملة الانتخابية ببناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قامت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بصياغة مشروع قانون يتضمن مليارات الدولارات لإدارة الحدود إلى جانب حل لمشكلة قديمة بشأن المهاجرين الذين تم جلبهم بصورة غير شرعية إلى البلاد وهم أطفال.
ورفض ترامب التشريع، الذي فشل أيضاً في الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وبالإضافة إلى بناء الجدار، يرى ترامب قانون الهجرة الأمريكي وتشديد مراقبة الحدود من أهم أولوياته.
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