كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف يعقد جلسة محادثات مع ظريف في روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، جلسة محادثات مغلقة مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر "الحوار المتوسطي".

وقبل بدء المحادثات، قام الوزيران بالترحيب ببعضهما البعض، بصورة ودية، حيث سأل ظريف نظيره الروسي عن موعد وصوله إلى روما. وأعرب لافروف عن أسفه، لكونه كان مشغولاً جدا، كما أخبر نظيره الإيراني عن لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الذي جرى مساء الخميس.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، موجود في روما لحضور فعاليات المؤتمر الدولي "الحوار المتوسطي"، حيث يعقد العديد من اللقاءات الثنائية، كان من بينها عقد لقاء مع الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح.

وفي السياق نفسه، جدد لافروف الدعوة للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، للاجتماع في موسكو، لبحث القضية الفلسطينية دون أية شروط مسبقة، مشيرا إلى أن روسيا ستتابع الجهود المصرية لمصالحة الفصائل الفلسطينية.

وقال لافروف خلال جلسة خاصة، اليوم الجمعة، بمنتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع "روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين، ونحن بحاجة إلى إعادة الحوار بين إسرائيل وفلسطين".



وأضاف لافروف "نعيد التأكيد على دعوتنا للفلسطينيين والإسرائيليين للاجتماع في موسكو، من دون أية شروط مسبقة".