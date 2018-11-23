كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز مطالب مسعود بارزاني خلال زيارته إلى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بارزاني ركز على موضوع عودة البشمركة إلى كركوك"، مشيراً إلى أنه "يعتبر أن عودة البشمركة بنسبة معينة ستقلل من حدة الخلاف وتسهل من حل الأزمات العالقة بين الجانبين".
وتابع إلى أنّ "الطرفين متقاربان في وجهتي نظريهما تجاه حل الأزمات بين بغداد وأربيل"، موضحاً أن "الاجتماع كان متميزاً، بما يؤشر إلى صفحة جديدة من العلاقات المشتركة".
ويذكر أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وصل أمس الخميس إلى العاصمة بغداد، وعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحث معه التطورات السياسية وتشكيل ما تبقى من الكابينة الوزارية.
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