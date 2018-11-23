كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز مطالب مسعود بارزاني خلال زيارته إلى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر سياسي عراقي، عن أبرز ما طالب به رئيس إقليم كردستان السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب ما ذكرته "السومرية" العراقية، اليوم الجمعة، قال مصدر سياسي وصفته بالمطلع في تصريح له إن "من أهم الملفات التي بُحثت بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني هو ملف تشكيل الحكومة وحصة الأكراد فيها، فضلاً عن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بارزاني ركز على موضوع عودة البشمركة إلى كركوك"، مشيراً إلى أنه "يعتبر أن عودة البشمركة بنسبة معينة ستقلل من حدة الخلاف وتسهل من حل الأزمات العالقة بين الجانبين".

وتابع إلى أنّ "الطرفين متقاربان في وجهتي نظريهما تجاه حل الأزمات بين بغداد وأربيل"، موضحاً أن "الاجتماع كان متميزاً، بما يؤشر إلى صفحة جديدة من العلاقات المشتركة".