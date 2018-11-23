كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي والحلبوسي يبحثان تشكيل الحكومة العراقية وأزمة السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد

المهدي، تشكيل الحكومة العراقية.

وقال مكتب رئيس البرلمان، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن الجانبين بحثا عدة ملفات

مهمة، أبرزها السيول التي شهدتها بعض المناطق وإعادة النازحين، بالإضافة إلى الموازنة والتشكيل الوزاري.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن حصيلة حالات الوفاة التي حدثت بسبب السيول في البلاد،

موضحة أنها ارتفعت الى سبع حالات.



وشهدت العديد من المناطق في العراق منذ ليلة أمس هطول أمطار غزيرة؛ الأمر الذي أدى إلى غرق بعض

الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المحاصرين في

القضاء.