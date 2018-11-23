كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم مسلح على مركز للشرطة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر محلي ليبي، مساء اليوم الجمعة، بأن مجموعة مسلحة قامت بهجوم على مركز للشرطة في مدينة تازربو جنوب شرقي ليبيا.

وقال مصدر محلي، اليوم الجمعة، إن "مجموعة مسلحة دخلت قبل قليل إلى منطقة تازربو وسيطرت على مركز الشرطة وسط المدينة".

وأعلن المركز الإعلامي تازربو في بيان على صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم الجمعة إن "الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم داعش على مركز شرطة تازربو"، مضيفاً أن "الاشتباكات لا زالت قائمة في محيط مركز شرطة تازربو وسماع أصوات الرصاص".