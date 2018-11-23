كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل في مدينة أونجي يحمل متفجرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على رجل في مدينة أونجي يحمل متفجرات، حسبما قلت شبكة "24 لايف"، في خبر عاجل لها. أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم، سيطرتها وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا...

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