كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة البوسنة تحتجز رجلاً للاشتباه في تأسيسه "خلية إرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف البيان أن "التحقيق جار معه للاشتباه بأنه أسس خلية إرهابية في البوسنة".
وقالت شبكة البلقان الإعلامية إن هناك اعتقاداً بأن الرجل ساعد في الهجوم على السفارة الأمريكية في سراييفو عام 2011 الذي أطلق خلاله مسلح بوسني النار وأصاب شرطياً بوسنياً يحرس السفارة قبل أن يصيبه قناص ويتم إلقاء القبض عليه.
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