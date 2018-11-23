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شرطة البوسنة تحتجز رجلاً للاشتباه في تأسيسه "خلية إرهابية"

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قال الادعاء في البوسنة، اليوم الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على متشدد بتهم تتعلق بأعمال إرهابية في البلاد وقالت خدمة إعلامية في البلقان إن الرجل ساعد فيما يبدو في هجوم على السفارة الأمريكية في سراييفو عام 2011.
وقال بيان للادعاء البوسني إن الرجل، الذي احتجز في مطار سراييفو، يُعتقد أنه قاتل في العراق وسوريا مع تنظيم  داعش ومع جبهة النصرة التي كانت في السابق فرعاً لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف البيان أن "التحقيق جار معه للاشتباه بأنه أسس خلية إرهابية في البوسنة".

وقالت شبكة البلقان الإعلامية إن هناك اعتقاداً بأن الرجل ساعد في الهجوم على السفارة الأمريكية في سراييفو عام 2011 الذي أطلق خلاله مسلح بوسني النار وأصاب شرطياً بوسنياً يحرس السفارة قبل أن يصيبه قناص ويتم إلقاء القبض عليه.

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