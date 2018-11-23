كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة البوسنة تحتجز رجلاً للاشتباه في تأسيسه "خلية إرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الادعاء في البوسنة، اليوم الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على متشدد بتهم تتعلق بأعمال إرهابية في البلاد وقالت خدمة إعلامية في البلقان إن الرجل ساعد فيما يبدو في هجوم على السفارة الأمريكية في سراييفو عام 2011.

وقال بيان للادعاء البوسني إن الرجل، الذي احتجز في مطار سراييفو، يُعتقد أنه قاتل في العراق وسوريا مع تنظيم داعش ومع جبهة النصرة التي كانت في السابق فرعاً لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف البيان أن "التحقيق جار معه للاشتباه بأنه أسس خلية إرهابية في البوسنة".