الدكالي للممرضين: الاستجابة لمطالبكم مرتبطة بالميزانية والحوار الاجتماعي- فيديو

استقبل عدد من الممرضين، صباح اليوم الجمعة، بمركز صحي بضاية عوا، بإقليم إفران، وزير الصحة أنس الدكالي، وهم يحملون الشارة الحمراء.

وبينما أنهى الدكالي مهمة إعطاء الانطلاقة الميدانية لبرنامج رعاية، الموجهة لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد، اقترب عدد من الممرضين والممرضات من الوزير، ليسألوه عن مصير ملفهم المطلبي.

ورد الوزير على الممرضين بالتأكيد على أن وزارته تعمل من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية، مؤكدا أن الاستجابة لمطالبهم مرتبطة بالميزانية المرصودة للقطاع ثم بمآل الحوار الاجتماعي.

وتهم عملية “رعاية” التي أعطى الوزير انطلاقتها الميدانية صباح اليوم، 28 إقليما منتميا إلى سبع جهات، وتهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد.

وتشمل عملية “رعاية 2018-2019” الفترة الممتدة من 15 نونبر 2018 إلى غاية 30 مارس 2019.

وتهدف الوزارة إلى إنجاز 4248 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، وتنظيم 163 قافلة طبية متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية.

وقال أنس الدكالي، وزير الصحة، في تصريح صحافي بالمناسبة، إنه سيتم تعبئة غلاف مالي قدره 5 ملايين درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة، تخصص للأدوية والمواد الصحية.