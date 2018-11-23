البحرية الملكية تنقذ 289 “حراكا”بعرض ساحل الناظور

كشف مصدر عسكري أن البحرية الملكية أنقذت، أمس الخميس، 289 مرشحا للهجرة السرية أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء . وبحسب المصدر ذاته، فإن المرشحين للهجرة السرية كانوا على متن قارب مطاطي واجه صعوبات بعرض ساحل الناظور، مشيرا إلى أنه تم نقلهم جميعا سالمين.

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