مونديال 2030..البرتغال متحمسة لملف يضم المغرب وإسبانيا والحسم بيد “الفيفا”

قالت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الجمعة، إن المسؤولين الحكوميين بالبرتغال وافقوا على مقترح الملف المشترك الذي قد يجمع إسبانيا والمغرب والبرتغال، لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وحسب صحيفة “larazon” الإسبانية، فإن مقترح استضافة كأس العالم الذي طرحه بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، على نظيره المغربي، لاقى ردود فعل إيجابية في البرتغال من طرف مسوؤلين بارزين، خصوصا وأنه سيكون الملف الأول الذي سيجمع القارة الأوروبية والإفريقية.

وأضاف المصدر ذاته، بأن المسؤولين البرتغالين أكدوا لنظراءهم بإسبانيا، أنهم رهن الإشارة للاستضافة العرس الكروي العالمي، في انتظار رد رسمي من طرف “الفيفا”، للتأشير على ملف يجمع 3 إتحادات كروية مختلفة.

وكانت صحيفة ” إلباييس” السباقة للكشف، عن وجود مقترح رسمي من طرف بيدرو سانشيز،لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، خلال الزيارة التي قام بها للمغرب منذ خمسة أيام.

وفي حال ما تأكد تقديم هذا الملف الثلاثي، فسينافس المغرب- إسبانيا- البرتغال، ملفا أمريكيا لاتينيا للأرجنتين، والأوروغواي، والباراغواي، بالإضافة إلى إمكانية تقديم ملف إنجليزي، وواخد مغاربي بمشاركة تونس والجزائر، ودولة من جنوب إفريقيا.

وارتباطاً باخر تطورات الملف بالمغرب، فقد امتنع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن تقديم معطيات حول موقف المغرب من طلب رئيس الوزراء الإسباني، الذي تقدم به إلى نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، الاثنين الماضي، مشدداً بأن اتخاذ القرار النهائي سيتم الإعلان عنه في وقته.