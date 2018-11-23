إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود غزة

أصيب 12 فلسطينيًا بجروح، اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على المشاركين بـ”مسيرات العودة“، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن “12 فلسطينيًا من المشاركين بمسيرات العودة شرقي القطاع، أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي”.

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل حول الحالة الصحية للجرحى.

وعصر اليوم الجمعة، توافد الآلاف من الفلسطينيين نحو مخيمات “العودة” المُقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة بفعاليات “مسيرات العودة” السلمية.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (مشكلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات اليوم، اسم “المقاومة توحدنا وتنتصر”.

ودعت الهيئة، في بيان اليوم، الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات بمخيمات العودة على حدود غزة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها.

ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.