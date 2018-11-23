العراق: مصرع 9 على الأقل ونزوح أكثر من 3000 بسبب سيول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 9 أشخاص مصارعهم، ونزح آلاف، اليوم الجمعة، جرّاء سيولٍ جارفة نجمت عن الأمطار الغزيرة في محافظات مختلفة في جنوب العراق وشماله، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

سيول جارفة (نشطاء-فيسبوك)

وأوضح رئيس بلدية الشرقاط، علي الدحدوح، أن 7 مواطنين على الأقل لاقوا مصارعهمفي محافظة صلاح الدين، الواقعة شمالي البلاد.

وأضاف الدحدوح أن نحو ثلاثة آلاف شخص تشردوا بعد أن تركوا ديارهم، هربًا من السيول.

بدورها، أكدت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن سيولا وقعت في محافظة ذي قار في جنوب البلاد، موضحة أن اثنين لقيا مصارعهما بسبب انهيار منزل.

وتمثل السيول التي جاءت بعد أمطار غزيرة مبكرة وغير معتادة ضغوطا إضافية على الحكومة العراقية الجديدة التي يتعين أن تقدم خدمات للسكان وأن تصلح المرافق في المحافظات التي تحملت عبء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2017. وتعرضت تلك المحافظات أيضا لسنوات من الإهمال الذي يقول منتقدون إن الفساد سببٌ رئيسي فيه.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية لقطات من محافظة صلاح الدين التي توجد بها الشرقاط، ويظهر فيها سكان ينزحون في مراكب صغيرة عن ديارهم التي غمرتها المياه حتى منتصفها.

وطالب مسؤولون في مدينة تكريت، بإرسال طائرات هليكوبتر للإنقاذ والمساعدة في عمليات الإجلاء.