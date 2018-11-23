4 مصابين برصاص الاحتلال في كفر قدوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 مشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعيّة، بالضفة الغربية المحتلّة، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل ومتضامنة إيطالية.

وقال منسّق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد إشتيوي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وإن جنودا اعتلوا أسطح عدد من المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة أربعة منهم.

وخرجت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب للتنديد باعتقال أطفال القرية.

ومنذ العام 2011، يتظاهر أهالي القرية أسبوعيًا احتجاجًا على إغلاق الاحتلال الطريق التي تربط قرية كفر قدوم بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 2002.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق ببوابة معدنية ويمنع الفلسطينيين من قيادة سياراتهم أو السير فيها على الأقدام، بحجة حماية مستوطنة كدوميم القريبة.

ويضطر أهالي كفر قدوم لسلوك طريق أطول لبلوغ نابلس، ويقول الأهالي، أيضًا، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيّد حريتهم في دخول حقولهم وبساتين الزيتون التي يملكونها على جانبي الطريق. وذكر السكان أنهم يضطرون لطلب موافقة جيش الاحتلال لدخول أراضيهم.