مصرع شاب من أم الفحم في حادث طرق بالعفولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقى شاب من مدينة أم الفحم مصرعه، عصر اليوم، السبت، إثر انزلاق دراجته الناريّة في شارع 71 الواصل بين العفولة وبيسان.

وعلم موقع "عرب 48" أن الشاب هو محمّد علي أقطم ويبلغ من العمر 20 عامًا.

كما أصيب في الحادث شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بحالة طفيفة، وتم نقله لتلقي العلاج في مشفى هعميق بالعفولة، نتيجة لتعرضه لإصابات في الظهر.

ويسود البلاد منخفض جويّ في نهاية الأسبوع الجاري، أدّى إلى انزلاق عدد من المركبات في الشوارع.