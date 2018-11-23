شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على مواقع بمعقل الحوثيين في صعدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - واس:
سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، على تبة “رمدان” و”حصن باقم” والقرى المحيطة به بشكل كامل، بعد معارك عنيفة خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة شمال اليمن.
ونقلت ” وكالة الأنباء اليمنية ” عن مصادر عسكرية قولها : إن قوات الجيش شنت هجومًا واسعًا على مواقع الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران في باقم، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وحسب المصادر، فإن تعزيزات كبيرة وصلت لقوات الجيش بهدف استكمال تحرير مركز مديرية باقم من قبضة المليشيات .
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