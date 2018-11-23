انت الان تتابع Gravity غير منطقي.. أفلام عن الفضاء لا تستحق شهرتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قدمت السينما أفلاما كثيرة دارت أحداثها في الفضاء، وما زال بجعبتها المزيد، ورغم النجاح الجماهيري لهذه الأفلام فإن النقاد كان لهم رأي آخر مثل أن Gravity لا يستحق شهرته.

تحظى أفلام الخيال العلمي عادة بنجاح جماهيري، خاصةً تلك التي تدور في الفضاء، لأن جمهور المشاهدين يحب أن يرى أفلامًا تتحدث عن المجهول، فتستعرض لنا الفضاء الذي قد لا يتاح لنا رؤيته أبدًا، ورغم إعجابنا الشديد بهذه الأفلام لدرجة قيام صناعها بتنفيذ أكثر من جزء عنها، إلا أن كثيرا من النقاد يخالفونا الرأي، ويرون أن كثيرا منها مبتذل ولا يستحق هذه الشهرة، وهذا الرأي لاحق فيلم First Man للمخرج داميان شازيل، الذي يتناول قصة رائد الفضاء نيل أرمسترونج، والذي لم يلق تقييمًا جيدًا.

1- فيلم Gravity حقق فيلم Gravity من بطولة ساندرا بولوك وجورج كلوني، وإخراج ألفونسو كوران نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، فهو يحكي عن كفاح رائدة فضاء للنجاة في ظل سلسلة من الأحداث التي تهدد حياتها، وتحاول "بولوك" على مدار ساعتين العودة للأرض وسط هلوسات تصيبها تتخيل فيها زميلها الميت جورج كلوني حيًا بجوارها

1- فيلم Gravity حقق فيلم Gravity من بطولة ساندرا بولوك وجورج كلوني، وإخراج ألفونسو كوران نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، فهو يحكي عن كفاح رائدة فضاء للنجاة في ظل سلسلة من الأحداث التي تهدد حياتها، وتحاول "بولوك" على مدار ساعتين العودة للأرض وسط هلوسات تصيبها تتخيل فيها زميلها الميت جورج كلوني حيًا بجوارها ويجري معها أحاديث مختلفة. رغم هذا النجاح، إلا أن هناك مشكلة كبيرة في بناء قصة الفيلم، فمن غير المنطقي أن تعمل أخصائية عادية لم تتلق أي تدريب على قيادة السفن الفضائية في محطة فضائية، هذه النقطة وحدها تضرب تماسك الفيلم في مقتل، لا تفلح معه المؤثرات البصرية المبهرة في تجاهل هذا الخطأ. ولتفاصيل مفاجئة عن جورج كلوني اضغط هنا.. 2- فيلم Intersteller 2- فيلم Intersteller مشكلة فيلم Intersteller لا تكمن في الأخطاء التي وقع فيها المؤلفون بقدر ما تكمن في الاحتفاء المبالغ فيه من الجمهور بالفيلم وبالمخرج كريستوفر نولان، ووصف الاثنين بالعبقرية والعظمة، رغم السقطات في بناء السيناريو وعد قدرته على الإجابة على كثير من الأسئلة، لكن الجمهور لم يهتم بكل ذلك بل اعتبر أن من لم يفهم الفيلم شخص غبي ذو ذكاء محدود. ويحكي الفيلم عن انهيار كوكب الأرض ومحاولة مجموعة من العلماء إيجاد كوكب جديد ونقل الناجين إلى هذا الكوكب. 3- فيلم 2001: A Space Odyssey قد يعارض البعض وجود فيلم 2001: A Space Odyssey في هذه القائمة، لكن اختياره لا يعني أنه فيلم سيئ، ولكن من وجهة نظر النقاد فإن الاحتفاء به مبالغ فيه جدًا، رغم أنه بلا شك واحد من أكثر الأفلام المؤثرة في التاريخ، لكنه افتقد عنصرًا غاية في الأهمية وهو التواصل مع الجمهور، على عكس أفلام مثل ET و Blade Runner نجحوا في أن يجعلوا الجمهور يتعلق بالشخصيات، جاء فيلم 2001: A Space Odyssey جامدًا أشبه بمادة علمية ثقيلة.

ويحكي الفيلم عن أكثر من مرحلة للإنسان بداية من المرحلة البدائية وتطوره ليسفر للمستقبل من خلال بطولة جماعية لـ3 رواد فضاء. 3- فيلم 2001: A Space Odysseyويحكي الفيلم عن أكثر من مرحلة للإنسان بداية من المرحلة البدائية وتطوره ليسفر للمستقبل من خلال بطولة جماعية لـ3 رواد فضاء. 4- فيلم The Predator 4- فيلم The Predator يحكي الفيلم الذي صدر له أكثر من جزء عن وحش فضائي جاء عن طريق الخطأ لكوكب الأرض ويخطط لتدميره في سبيل استعادة زوجته وابنه، ورغم أن الفيلم يصنف رعب وخيال علمي على عكس الأفلام الدرامية السابقة لكن العامل المشترك بينهم جميعًا هو تلقيهم انتقادات سلبية كثيرة، فالنقاد عابوا عليه القصة المعقدة والتفاصيل الكثيرة التي شتت المشاهد، رغم أن الأخير نفسه أشاد بالفيلم وحقق الفيلم إيرادات كثيرة في الأسابيع الأولى لعرضه، متصدرًا شباك التذاكر العالمي. ولمزيد عن الفيلم اضغط هنا 5- سلسلة Star trek سلسلة أفلام Star Trek من أقدم وأنجح الأفلام في تاريخ أمريكا، وتحكي عن مغامرات الكابتن جايمس كيرك وطاقم عمله لحماية كوكب الأرض من أي مخاطر يتعرض لها، ورغم تحقيقه إيرادات ضخمة، ما أدى إلى تنفيذ أكثر من للسلسلة منذ الستينات وحتى الآن، إلا أن النقاد عابوا عليه امتلاءه بالقصص التقليدية عكس ما يروج عنه من كونه مبتكرًا، ويعرض جانبًا مختلفًا لا تتناوله أفلام الفضاء الأخرى. 5- سلسلة Star trek مازال هناك الكثير من الأفلام التي تحدثت عن الفضاء وعاش أبطالها مغامرات خارجية، فهذا النوع من أكثر الأقسام المفضلة للجمهور.

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