انت الان تتابع برلماني يستنكر احتفال «تكافل وكرامة» في فندق 7 نجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي هارون ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ م

انتقد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، عقد وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية أمس الخميس، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على مشروع تكافل وكرامة في فندق 7 نجوم، معتبرًا أنه "إسراف وبذخ" غير مبرر، مؤكدًا أنه يُكلف الدولة مبالغ باهظة من الخزانة العامة كان الأحق بها الفقراء الذين يعيشون في مصر. وقال العميري، إن الرئيس السيسي حرص خلال الفترة الماضية على ضرورة توفير النفقات الحكومية.

وأوضح أن البرلمان يحاول خلال مناقشة الميزانية البحث عن أي توفير في المصروفات الحكومية من أجل تقليل عجز الموازنة، مضيفًا أنه بعد كل ذلك نرى الوزارة المختصة بالفقراء تنفق الأموال على إقامة احتفالات في فنادق 7 نجوم. وأضاف النائب، أن الفقراء في مصر كانوا أولى بهذه الأموال، مؤكدًا أن الدولة تقوم على عمل