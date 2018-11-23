انت الان تتابع وفاة عامل «صعقا» أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١١ م

لقى عامل «بالأجرة» في أسوان مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل أحد الاشخاص بمدينة أسوان، حيث لامست يده سلكا كهربائيا، خلال أعمال الحفر، نتج عنه وفاته فى الحال، تم نقل جثة العامل إلى مشرحة أسوان العمومية، وبسؤال أحد العاملين الذى تواجد معه، أقر بأنه حال تنقيبهم عن الآثار بمنزله خاص بأحد الأشخاص، تعرض العامل المتوفى إلى صعق كهربائي ونتج عن ذلك وفاته في الحال، تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت نيابة قسم أول أسوان التي باشرت التحقيق فى الواقعة.

وكان قسم شرطة ثان أسوان، قد تلقى إخطارا من مستشفى أسوان الجامعي يفيد باستقبال "أ. ع"، 44 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم أول أسوان، جثة هامدة. وبسؤال أحد العاملين أقر بأنه حال تنقيبهم عن الآثار بمنزله بصحبة المتوفي تعرض لصعق كهربائي، ونتج عن ذلك وفاته في الحال. يذكر أنه قد انتشرت مؤخرا عملية التنقيب عن الآثار