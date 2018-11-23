انت الان تتابع أحدهم باع طائرة الرئاسة.. أكثر قادة العالم تواضعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - دائما ما ترتبط السلطة بالبذخ في أذهان الجميع، إلا أن هناك بعض الرؤساء الذين يعيشون حياة قد تكون أبسط من التي يعيشها أبناء شعبهم أبرزهم رئيس أوروجواي السابق خوسيه موجيكا.

لقد سمعنا جميعا عن حياة البذخ التي يعيشها بعض قادة العالم، الذين غالبا ما يكون أسلوب عيشهم أبعد ما يكون عن العديد من أبناء شعبهم الذي يجد صعوبة في الحصول على أساسيات الحياة، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه قضية عدم المساواة الاقتصادية مصدر قلق متزايد للمجتمع الدولي، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت واضحا بشدة عندما يتباهى قادة العالم بنمط حياة أكثر ملاءمة لملياردير أكثر من زعيم يمثل مصلحة شعبه، لكن هناك حفنة من زعماء العالم الذين كانت طريقتهم المتواضعة والواضحة مثالاً يحتذى به.

1- خوسيه موخيكا الرئيس السابق لأوروجواي، خوسيه بيبي موخيكا، حاز لقب "الرئيس الأفقر في العالم" لسبب وجيه، حيث كان مقاتلا سابقا في جماعة "توباموس" المتمردة، خلال الفترة من الستينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي. وعاش موخيكا حياة فقيرة، حيث تم إطلاق النار على موخيكا عدة مرات، وأمضى نحو 14 عامًا في السجن،

1- خوسيه موخيكا الرئيس السابق لأوروجواي، خوسيه بيبي موخيكا، حاز لقب "الرئيس الأفقر في العالم" لسبب وجيه، حيث كان مقاتلا سابقا في جماعة "توباموس" المتمردة، خلال الفترة من الستينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي. وعاش موخيكا حياة فقيرة، حيث تم إطلاق النار على موخيكا عدة مرات، وأمضى نحو 14 عامًا في السجن، معظمها في الحبس الانفرادي في ظروف قاسية. وعندما تم انتخابه رئيسا لأوروجواي في عام 2009، تبرع موخيكا بـ90% من راتبه الرئاسي، البالغ 12 ألف دولار أمريكي للأعمال الخيرية، ولم يسكن في القصر الرئاسي الباذخ. وبدلا من ذلك اختار الرئيس الأوروجوياني العيش في مزرعته المتداعية مع زوجته، كما أن طوال فترة حكمه التي استمرت حتى عام 2015 لم يسر في موكب رئاسي، واستخدم بدلا من ذلك سيارته المتهالكة من طراز "فولكسفاجن بيتل" التي يمتلكها منذ 1987. ترامب أقلهم.. أرقام مفاجئة لأجور الزعماء وقام موخيكا بتوجيه عتاب إلى زعماء العالم الآخرين بسبب عيشهم في ترف، وعلى الرغم من أن موخيكا غادر الساحة السياسة بالفعل، إلا أن سمعته كقائد سياسي ما زالت تلمع. 2- جويس باندا 2- جويس باندا تولت باندا رئاسة مالاوي في 2012 وذلك بعد الإعلان عن وفاة الرئيس "بينجو وا موثاريكا" لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس البلاد. وبعد فترة وجيزة من انتخابها رئيسة للبلاد التي التي يعيش أكثر من 65% من شعبها تحت خط الفقر، قررت تخفيض راتبها الشهري بنسبة 30%. وباعت طائرة الرئاسة للبيع، التي أثار شراؤها بأكثر من 13 مليون دولار فضيحة كبرى، وقالت إنها لا تمانع استخدام الطيران التجاري، وأضافت مازحة "لقد اعتدت على السفر بتلك الطريقة بالفعل"، كما باعت أسطولا يتكون من 60 سيارة مرسيدس، في محاولة لتوفير بعض الأموال للبلد. إحداها بـ20 ألف دولار.. سيارات أغنى أثرياء العالم وأشارت وزارة الخزانة في مالاوي في وقت لاحق، إلى أن الأموال التي تم الحصول عليها من بيع الطائرة الرئاسية، ذهبت لتوفير الطعام لأكثر من مليون شخص. 3- سوشيل كويرالا 3- سوشيل كويرالا ربما كانت فترة ولاية كويرالا كرئيس وزراء لنيبال قصيرة الأجل، حيث استمرت من فبراير 2014 حتى أكتوبر 2015، إلا أنه كان محل ترحيب واسع النطاق، لتخلصه من الامتيازات المرتبطة بكونه زعيم للبلاد. ففي دولة يرتبط فيها السياسيون عادة بالثروة، كانت ممتلكات كويرالا عندما كان رئيسا للوزراء ثلاثة هواتف محمولة، إحداها "آيفون" وآخر لا يعمل. وقبل الانتقال إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، كان يعيش في منزل مستأجر في العاصمة "كاتماندو"، كما أنه أعاد مبلغ 650 دولارا كان قد حصل عليه كمخصص لرحلة أخيرة إلى بورما. الديمقراطيون يقاضون ترامب لمخالفة الدستور.. هل تربّح من منصبه؟ 4- البابا فرنسيس 4- البابا فرنسيس منذ أن تم إعلانه قائدا للكنيسة الكاثوليكية، كان البابا فرنسيس على قائمة أكثر القادة نجاحا، ليس فقط لجهوده لتحديث المؤسسة الدينية، لكن بسبب سعيه إلى خدمة الناس. حيث وصفت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية، أول بابا من أمريكا اللاتينية، بأنه "راع في المقام الأول، وليس ملكًا"، وكان فرنسيس من الداعين للقضاء على الفقر في العالم، وإنهاء محنة اللاجئين. وفي إحدى زياراته إلى الولايات المتحدة، كان من المخطط أن يتناول البابا فرانسيس الغداء مع أعضاء الكونجرس، إلا أنه اختار بدلاً من ذلك تناول الطعام مع المشردين في واشنطن.

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