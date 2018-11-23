انت الان تتابع للوقاية من المطر.. تعرف على خامات أغطية السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود نبيل ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م
العناية بالسيارة أمر في غاية الصعوبة، وبخاصة في فصل الشتاء، والذي يشهد هطول أمطار غزيرة، ومع تغير المناخ في مصر أصبحت وقاية السيارة من المطر والأتربة و العواصف أمر يستلزم بعض الأمور، أهمها وجود غطاء قوي لحمايتها من المياه والأتربة. ولعل أغطية السيارة قد يصحبها بعض العيوب التي يجب الحذر منها عند شراء غطاء لسيارتك، على رأسها تجريح المركبة أو الاحتفاظ بالغبار، ولذلك يجب قبل شراء غطاء للسيارة، التعرف على أنواعه وأسعاره، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأغظية وأسعارها.
1- الجلد غطاء من الجلد الخالص، وهو الأغلى من حيث الثمن، ويستطيع حماية السيارة من الأمطار والأتربة، كما أن خاماته تحفظ الهيكل الخارجي، ومن ثم تقي السيارة من أي خدوش أو تجريح يفسد مظهرها الخارجي، وتبدأ أسعاره من 300 جنيه، وقد تصل إلى 500 في بعض الأحيان. 2- المشمع وهو الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي،
غطاء من الجلد الخالص، وهو الأغلى من حيث الثمن، ويستطيع حماية السيارة من الأمطار والأتربة، كما أن خاماته تحفظ الهيكل الخارجي، ومن ثم تقي السيارة من أي خدوش أو تجريح يفسد مظهرها الخارجي، وتبدأ أسعاره من 300 جنيه، وقد تصل إلى 500 في بعض الأحيان.
2- المشمع
وهو الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي، نظرًا للونه الشفاف، والذي يتيح لمالك السيارة التعرف عليها دون عناء، كما أنه يستطيع أن يحفظها من المياه بشكل كامل، فهو ضد المطر، إضافة إلى قدرته الفائقة على طرد المياه، ويتراوح سعر هذا الغطاء من 200 إلى 400 جنيه.
3 – القماش
هو أحد أكثر الأنواع انتشارًا وأرخصهم، إلا أنه يعاني من عيوب عديدة، أهمها الاحتفاظ بالمياه بشكل كامل، وهو ما يزيد من فرص اتساخ السيارة، وبخاصة ما إذا كان هناك أتربة على سطحها، ولا يزيد سعر هذا الغطاء عن 150 جنيه.
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