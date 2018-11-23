انت الان تتابع جوارديولا يكشف مدة غياب ميندي وسيلفا عن السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٠ م

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب لاعبه بينجامين ميندي، عن المباريات، بعد أن تعرض اللاعب الإسباني لإصابة خطيرة في الركبة دفعته للتوجه إلى برشلونة من أجل الخضوع لعملية جراحية عاجلة. وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة لمواجهة وست هام غدا السبت، قائلًا: "بيرناردو سيلفا لن يتمكن من اللعب في المباراة، إصابته ليست خطيرة، لكنه لن يشارك. بينجامين ميندي سيغيب من 10 إلى 12 أسبوعا".

وأضاف "في الوقت الحالي كل تركيزي على الفوز بالمباراة المقبلة. إن ركزت على تحقيق لقب الدوري الثاني تواليا سننسى ما نريد فعله، لا توجد منطقية في هذا الحديث. ستنتصر في بعض المباريات، ونخسر في أحيان أخرى، والآن سندخل في المرحلة الأصعب من الموسم". وأكمل جوارديولا "اللاعبون آمنوا بالمنظومة من البداية، نحظى