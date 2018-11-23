«توكتوك» وراء حريق جراج شارع الملكة بفيصل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣١ م

أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق اندلع داخل جراج بمنطقة فيصل، بعدما تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. بدأت الواقعة، بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء هشام صادق مساعد الوزير لإدارة الحماية المدنية، إشارة من غرفة النجدة تفيد بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة شارع الملكة بفيصل، فكلف غرفة العمليات بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية بالجيزة لمكان الحريق على الفور.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران، ومنع امتدادها للأماكن المجاورة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لأمن الجيزة، بعدما انتقل رجال المباحث لمعاينة مكان الحريق، والوقوف على أسبابه لأخطار النيابة. كشف مصدر أمني عن تفاصيل حريق، الذى أكد أن