انت الان تتابع ضبط 12 كيلو حشيش في حملة على المدارس والجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٠ م
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، جهودها بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى ضبط تجار المواد المخدرة، بمحيط المدارس والجامعات بمختلف المحافظات. وشنت الإدارة عدة حملات أمنية مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف مُحيط المدارس والجامعات، بكل أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكل أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان، وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 24 قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة".
وتمكن ضباط الإدارة من ضبط خلالها نصف كيلو بانجو، 12 كيلو حشيش، 3 كيلو أستروكس، نصف كيلو هيروين، 3236 قرص مخدر متنوع. وقد كان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور، والعاملين بأوساط التربية والتعليم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة. يذكر
وتمكن ضباط الإدارة من ضبط خلالها نصف كيلو بانجو، 12 كيلو حشيش، 3 كيلو أستروكس، نصف كيلو هيروين، 3236 قرص مخدر متنوع.
وقد كان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور، والعاملين بأوساط التربية والتعليم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تمكن، مساء أمس، من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بانتحال صفة أطباء مُتخصصين فى علاج الإدمان وإدارة مركزين لعلاج الإدمان بالإسكندرية "بدون ترخيص".
بعدما أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى، قيام بعض العناصر الإجرامية من اصحاب المعلومات الجنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين، مُنتحلين صفة أطباء متخصصين فى الطب النفسى وعلاج الإدمان، وإنشاء مراكز لعلاج الإدمان بمناطق متطرفة وإدارتها.
شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 كيلو حشيش في حملة على المدارس والجامعات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .