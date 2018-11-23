انت الان تتابع ضبط 12 كيلو حشيش في حملة على المدارس والجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٠ م

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، جهودها بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى ضبط تجار المواد المخدرة، بمحيط المدارس والجامعات بمختلف المحافظات. وشنت الإدارة عدة حملات أمنية مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف مُحيط المدارس والجامعات، بكل أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكل أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان، وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 24 قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة".

وتمكن ضباط الإدارة من ضبط خلالها نصف كيلو بانجو، 12 كيلو حشيش، 3 كيلو أستروكس، نصف كيلو هيروين، 3236 قرص مخدر متنوع. وقد كان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور، والعاملين بأوساط التربية والتعليم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة. يذكر