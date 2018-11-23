الان تتابع “الرئاسة” التونسية: ولي العهد السعودي يزور تونس الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية التونسي، نور الدين بن تيشة، اليوم، إنّ ولي العهد السعودي، الأمير محمّد بن سلمان -حفظه الله- سيزور تونس يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف في بيان صحفي: “ولي العهد السعودي مرحّب به كبقيّة الأشقاء العرب، ورئيس الجمهوريّة حرص منذ تولّيه مهامه على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة”.

وأكّد أهمية دور المملكة العربية السعوديّة في المنطقة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى متانة العلاقات التاريخية التي تربطها بتونس.

وكان الديوان الملكي اعلن يوم امس في بيان بأنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم الخميس 14/3/1440هـ الموافق 22/11/ 2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة .