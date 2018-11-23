الان تتابع الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل في مدينة أونجي يقول إنه يحمل متفجرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أكدت الشرطة الفرنسية، أنها سيطرت على رجل في مدينة أونجي، يقول إنه يحمل متفجرات، وفقًا لما أعلنته “العربية” في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل في مدينة أونجي يقول إنه يحمل متفجرات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .