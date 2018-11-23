الان تتابع “ذا جارديان”: المدرجات القطرية “الخاوية” تضر بصورة “كأس العالم” (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تسليط الضوء على مشاكل إقامة كأس العالم 2022 في قطر، وذكرت في تقرير نشر اليوم، أن الملاعب “الخاوية” لن تساعد على إتمام الصورة المعروفة عن البطولة العالمية.

وانتقدت ما أسمته “خضوع كرة القدم في قطر للسيطرة الكاملة من جانب الدولة”، كما سلطت الضوء على انصراف القطريين عن اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

ونشرت الصحيفة تقريرا مصورا عن ارتداء فرق الدوري المختلفة “زيا موحدا”، في العديد من المباريات والمنافسات داخل المسابقة، كما نشرت صورًا عدة لاختفاء الجماهير من المدرجات.