الان تتابع مصرع 7 ونزوح الآلاف في فيضانات مدمرة بالعراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم واضطر الآلاف إلى النزوح من مساكنهم جراء فيضانات وسيول ضربت المناطق المحيطة بمدينة الشرقاط (في منطقة الحورية وقرية الخضرانية في قضاء الشرقاط) في محافظة صلاح الدين الواقعة إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد، حسب ما صرح به قائم مقام قضاء الشرقاط.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن فيضانات ضربت مناطق في محافظة ذي قار جنوبي العراق والواقعة على نهر الفرات، مضيفة أن مياه الفيضان تسببت في انهيار منزل في المحافظة ما خلف قتيلين.

وأظهرت صور وزعتها الوكالة سكان المناطق المحيطة بالشرقاط وهم يهربون بزوارق من مساكنهم التي غمرتها المياه.

وقال قائم مقام الشرقاط علي دودح، إن “نحو 3 آلاف من سكان المنطقة أصبحوا الآن مشردين بعد أن غمرت المياه قراهم”.

وأضاف أن “الحصيلة النهائية لسيول الشرقاط بلغت 7 قتلى و3 مفقودين،” مضيفا أن “1400 أسرة نزحت باتجاه مركز القضاء وغرق نحو 3000 منزل”.